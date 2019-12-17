Сегодня в Татарстане ожидается небольшой снег, гололедица и до +2 градусов

Во вторник, 17 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода. Местами небольшой снег, в отдельных районах возможен гололед.

Ветер юго-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Температура днем составит от -3°С до +2°С. В Казани днем ожидается от -1°С до +1°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от 0°С до -2°С.

