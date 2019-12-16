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В Госсовете Татарстана рассмотрели проект увеличения территории Челнов

17:54, 16.12.2019
В Госсовете Татарстана рассмотрели проект увеличения территории Челнов
Фото: gossov.tatarstan.ru

Комитет Госсовета РТ по госстроительству и местному самоуправлению рассмотрел проект закона, увеличивающего территорию Набережных Челнов на 1582 кв.м. Председатель Комитета Альберт Хабибуллин пообещал отчитать руководителей автограда и Тукаевского района.

Причиной изменения границ Челнов стало строительство жилья на границе города и Тукаевского района.

Хабибуллин отметил, что местным чиновникам будет направлено письмо о необходимости продумывать подобные вопросы на стадии проекта, чтобы такие ситуации не возникали во время строительства, передает пресс-служба Госсовета РТ.

Напомним, что о возможности увеличения территории Челнов сообщалось еще в сентябре. Строительство жилья ведется в микрорайоне 67А.

ОбществоВласть Татарстан
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