Ученые придумали, как бороться с мухами цеце при помощи их любимого цвета

Фото: энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона

Энтомологи смогли определить любимый цвет мух цеце. Это поможет в борьбе с опасными насекомыми.

Группа исследователей под руководством Роджера Сантера из Университета Аберистуита определила наиболее привлекающий мух цвет, изучив спектр поглощения для их фоторецепторов.

Предполагается выкрашивать этим цветом специальные ловушки. На ловушки наносится инсектицид, передает портал N+1.

Муха цеце переносит паразита трипаносому. Он вызывает у людей сонную болезнь, а у животных нагану. Когда-то от эпидемий сонной болезни люди могли гибнуть миллионами. Теперь регистрируется около 3 тысяч случаев заражения в год.