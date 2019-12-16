Соцсети: в Казани во дворе дома сгорел Mercedes

Фото: скриншот

В ночь на понедельник в одном из казанских дворов сгорел автомобиль Mercedes. Также от огня пострадала машина марки Mazda.

«Сегодня ночью в жк лесной городок загорелись 2 машины, мазда и мерс. Мерс выгорел полностью», — сообщается на странице проекта «ДТП116» (орфография и пунктуация сохранены, — прим. ред.).

В отчете МЧС о произошедшем за последние сутки нет конкретной информации о ночном пожаре в этом районе Казани. При этом сообщается, что в республике пожарные ликвидировали 8 пожаров, из них 6 в жилом секторе и 2 на прочих объектах.