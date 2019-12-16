Вратарь «Ак Барса» Рейдеборн рассказал о своей зависти к успехам Билялова

Вратарь «Ак Барса» Адам Рейдеборн прокомментировал конкуренцию в клубе с Тимуром Биляловым.

— Вы отлично начали сезон, одержали пять побед в шести матчах, а затем Билялов начал переигрывать вас.

— У него было несколько «сухарей» подряд, действительно очень хорошо играл и заслужил начинать матчи в старте. Однако я не думаю, что плохо играл, но так случается. Билялов горяч и помогает команде побеждать, а значит, в старте будет он. Это бизнес. Я буду работать, чтобы вернуть себе стартовую позицию, но для успеха команды хорошо, что у нее есть два хороших вратаря. Если мы будем выигрывать с Тимуром, я в любом случае буду счастлив.

— У вас нет личных амбиций?

— Конечно, есть, я хочу играть. Но главное — команда. Когда я перешел в «Ак Барс», моей главной целью было стать чемпионом. Если я буду играть в финале и мы победим, буду счастлив. Если мы будем в финале и играть будет Билялов, все равно буду счастлив. Я всегда был командным игроком, не хочу выигрывать в одиночку, хочу, чтобы команда была довольна. Тимур — отличный парень, мы с ним подружились. Если у него будет идти игра, если мы победим, я буду невероятно счастлив за него, за себя и за команду.

— Но он же отобрал у вас работу, его выбрали на Матч звезд, он установил рекорд России по продолжительности сухой серии. Что, даже немного ему не завидуете?

— Конечно, завидую! Он добивается успеха, но все это он заслужил. Пока он лучший игрок команды. Конечно, я бы хотел быть на его месте, но мне Тимур очень нравится, он заслуживает все, что сейчас получает.

— Он сейчас играет лучше вас?

— Да, сейчас он лучший вратарь в КХЛ, понятно, что он будет играть. Но когда мне дадут шанс, я хочу показать команде, что на меня тоже можно положиться, — сказал Рейдеборн.