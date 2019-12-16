Ирина Роднина: «Нас волнует флаг, но не волнуют позорящие страну спортсмены»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина считает, что виновные в санкциях против российского спорта должны понести наказание.



«Нас волнует, с флагом мы или без флага, но нас не волнует, что у нас есть спортсмены, которые позорят страну. Они подводят чистых спортсменов, которые честно выступают. Их гражданская позиция от этого не страдает.

Мы должны об этом говорить открыто и честно. У нас Федерация легкой атлетики. Не случайно второй раз мы меняем руководство Федерации, но, по большому счету, никто не наказан. Просто отстранили. При этом наше законодательство для тренеров предусматривает уголовную ответственность. У нас хоть одного тренера наказали? Нет», — сказала Роднина в эфире «Радио Сибири».

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на 4 года от участия в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Также России запрещено проводить чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.