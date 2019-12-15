«Россия 1» объяснила пропажу слова «протесты» в песне группы Шуры из Би-2

«Россия 1» объяснил пропажу слова «протесты» в песне группы Шуры из Би-2 — «Куртки Кобейна».

Ранее СМИ сообщили, что телеканал «Россия 1" заглушил слово «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна» «Люди на эскалаторах». , Трек исполнили музыканты группы музыканты «Би-2", Леонид Агутин и певица Manizha на вручении музыкальной премии «Виктория».



«Телеканал получил телеверсию премии для трансляции от устроителей. Никаких вмешательств ни по изображению, ни по звуку не производил, естественно», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ВГТРК.