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«Россия 1» объяснила пропажу слова «протесты» в песне группы Шуры из Би-2

20:21, 15.12.2019
«Россия 1» объяснила пропажу слова «протесты» в песне группы Шуры из Би-2
Фото: realnoevremya.ru

«Россия 1» объяснил пропажу слова «протесты» в песне группы Шуры из Би-2 — «Куртки Кобейна».

Ранее СМИ сообщили, что телеканал «Россия 1" заглушил слово «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна» «Люди на эскалаторах». , Трек исполнили музыканты группы музыканты «Би-2", Леонид Агутин и певица Manizha на вручении музыкальной премии «Виктория».

«Телеканал получил телеверсию премии для трансляции от устроителей. Никаких вмешательств ни по изображению, ни по звуку не производил, естественно», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ВГТРК.

ОбществоКультура
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