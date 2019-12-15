Заключенный из Татарстана похитил 70 тыс. рублей у жительницы Чебоксар

Заключенный похитил 70 тыс. рублей у жительницы Чебоксар, находясь в колонии в Альметьевске.

Как сообщает пресс-служба МВД по Чувашии, мужчина в ходе переписки с жительницей Чебоксар представлялся обеспеченным человеком и попросил данные банковской карты, якобы чтобы сделать перевод девушке. Когда она сообщила реквизиты, то мошенник похитил сначала 65 тыс. рублей с одной банковской карты, затем 5 тыс. рублей с другой.

Кражу раскрыли сотрудники управления уголовного розыска МВД по Чувашии, которые выехали в исправительное учреждение в Альметьевск, изъяли сотовый телефон, с которого звонил подозреваемый. В итоге в отношении 25-летнего жителя Татарстана возбуждено уголовное дело.