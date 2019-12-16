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Сегодня в Татарстане ожидается метель и до -6 градусов

05:26, 16.12.2019
Сегодня в Татарстане ожидается метель и до -6 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 16 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода. Днем и вечером снег, мокрый снег, в отдельных районах метель и гололед На дорогах местами сохранится гололедица.

Ветер южный умеренный, днем и вечером местами сильный порывами до 15 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Температура утром опустится до -14°С, днем — от -1°С до -6°С. В Казани днем ожидается от -1°С до -3°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -3°С до -6°С.

Общество Татарстан
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