МЧС Татарстана предупредило о метели и гололедице 16 декабря

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий с 6.00 до 18.00 16 декабря.



По информации Гидрометцентра РТ, в указанное время на территории Татарстана местами ожидается метель, усиления южного ветра порывами до 15 м/с и и гололед. На дорогах гололедица, сообщили в МЧС.

МЧС рекомендует во время непогоды не находиться рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными витринами, подальше держаться от карнизов домов, стендов, не стоять возле непрочных навесов. Чтобы не получить травмы и увечья, следует спрятаться в подъезде или в подвале здания.

