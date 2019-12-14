В США заявили о возможности доставить человека в любую точку за час

Генерал-лейтенант армии США в отставке Стивен Кваст заявил, что у страныесть технологии, которые позволяют доставить человека в любую точку земного шара менее чем за час.



«Эта технология может быть создана уже сегодня, причем самостоятельно, не как развитие уже имеющихся наработок. Она позволит доставить любого человека из любой точки на Земле в любое другое место менее, чем за час», — сказал он.

При этом Кваст не рассказал других подробностей технологии, а также точные сроки ее появления, сообщает The Drive.

Ранее президент России Владмир Путин заявил, что предлагал американскому лидеру Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие. США от предложения отказались.