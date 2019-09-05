Россия предлагала США купить у нее гиперзвуковое оружие

Президент России Владимир Путин предлагал американскому лидеру Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие.

«Я Дональду сказал: «Хочешь, мы тебе продадим?» И таким образом сразу все уравновесим. Они, правда, говорят, что они сами скоро произведут. Ну, наверное, скоро произведут. Но зачем деньги тратить, когда мы уже потратили, можем с них что-то получить не в ущерб нашей безопасности», — цитирует его RT.



Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон обвинил Россию в том, что она создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, якобы похищенных у США. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отверг это.