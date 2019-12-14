Депутат Госдумы объяснил, почему подарил нижегородским чиновникам вазелин

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Депутат Государственной думы Вадим Булавинов объяснил, зачем подарил баночку вазелина чиновникам Нижегородской области во время церемонии открытия школы.

«Во-первых, сорвали национальный проект на год с лишним. Во-вторых, неоднократно, и в том числе лично мне, называли разные сроки ввода, давали клятвенные обещания чуть ли не на крови и фактически к Новому году, через год и два месяца смогли достроить», — сказал он радиостанции «Говорит Москва» .

Политик добавил, что не понимает ажиотажа вокруг вазелина, потому что «у него много разных применений».

Напомним, сегодня во время открытия школы в поселке Гидроторф Булавинов отметил постоянные переносы сроков сдачи, которые привели к возрастанию стоимости на 80 млн рублей.

«Понимая, что скоро сюда приедет губернатор Нижегородской области, чтобы лично посмотреть, хочется подарить и главе администрации, который обязан контролировать и сроки, и качество, и подрядчику вот эту баночку вазелина. Она им пригодится», — сказал Булавинов.