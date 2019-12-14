В Казани вынесли приговор преступной группе, которая организовывала незаконное пребывание иностранцев в РФ

Вахитовский районный суд Казани вынес приговор преступной группе, члены которой организовали массовое незаконное пребывание иностранных граждан на территории России через представление ложных уведомлений о постановке на миграционный учёт.

В апреле 2019 года Управление ФСБ России по РТ возбудило уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции» в отношении Андрея Афонина, Антона Васенина и Маила Джафарова. С апреля по май 2019 года они были задержаны и материалы дела направлены в суд, однако в августе Васенин скрылся от суда, в связи с чем был объявлен в розыск. 24 октября он был задержан и помещен в СИЗО.

Приговором от 7 ноября, Васенину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно с испытательным сроком на 2,5 года, Афонину и Джафарову — на 2 года условно с таким же испытательным сроком.



Приговор суда вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе УФСБ.