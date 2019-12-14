Сборная России по буллитам обыграла Чехию на Кубке Первого канала

Сборная России по хоккею обыграла по буллитам команду Чехии (4:3б) во втором туре Кубка Первого канала.

Россияне ударно провели первый период встречи. Вначале на 3-й минуте матча после выстрела Лямкина удачно подставил клюшку Кузьменко, а в конце двадцатиминутки Григоренко с подачи Шипачева удвоил счет.

Во втором периоде чехи сравняли результат на табло, а в начале третьей вышли вперед. Спасло россиян результативное подключение в атаку Ожиганова. Экс-игрок «Ак Барса» элегантно поставил точку в комбинации после передачи своего одноклубника из СКА Ткачева.

По буллитам точнее оказались хозяева, решающий бросок на счету все того же Ткачева.

Россия — Чехия — 4:3 б (2:0, 0:2, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы:

0:1 — 1 Седлак (Крейчик, Яшкин)

1:1 — 2 Кузьменко (Лямкин)

1:2 — 15 Филиппи (Секач, Затович)

2:2 — 17 Григоренко (Шипачев, Войнов)

2:3 — 47 Г. Зогорна (Клок, Р. Зогорна)

3:3 — 48 Ожиганов (Ткачев)

4:3 — 60 Ткачев (победный буллит).