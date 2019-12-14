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В Казани задержали гражданина Армении, который находится в межгосударственном розыске

17:10, 14.12.2019
В Казани задержали гражданина Армении, который находится в межгосударственном розыске
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Накануне в Казани инспекторы ГИБДД на ул. Максимова остановили автомобиль Mercedes E-Class E 200 под управлением гражданина Армении 1994 года рождения.

При проверке документов выяснилось, что молодой человек находится в межгосударственном розыске, объявленном Кумарийским отделом полиции Армении за уклонение от прохождения военной службы.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщила пресс-служба МВД по РТ.

Происшествия Татарстан
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