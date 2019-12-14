В Казани задержали гражданина Армении, который находится в межгосударственном розыске

Накануне в Казани инспекторы ГИБДД на ул. Максимова остановили автомобиль Mercedes E-Class E 200 под управлением гражданина Армении 1994 года рождения.

При проверке документов выяснилось, что молодой человек находится в межгосударственном розыске, объявленном Кумарийским отделом полиции Армении за уклонение от прохождения военной службы.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщила пресс-служба МВД по РТ.