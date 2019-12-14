В Казани пройдет Всероссийская акция «День короткометражного кино»

Казань в пятый раз присоединится к Всероссийской акции «День короткометражного кино», которая пройдет с 15 по 25 декабря.

В рамках акции состоятся некоммерческие показы и онлайн-премьеры отечественных и зарубежных короткометражных игровых, документальных и анимационных фильмов, мастер-классы и дискуссии с участием ведущих профессионалов киноиндустрии. В этом году зрителям будут представлены девять программ: «Звезды в коротком метре», «Фестивальные хиты», «Кино будущего», «Анимация. 12+», «Анимация. 0+», «Семейное кино», «Документальное кино», «Международная программа», «Альманах «Счастье — это. Часть 2», сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Акция пройдет на 13 площадках — в КДК им. Ленина, Центральной библиотеке, ДК «Юность», КЦ «Залесный», ТЦ «Мега», а также в домах культуры жилых массивов Кадышево, Нагорный, Северный, Красная Горка, Мирный, Отары, Константиновка, Вознесенское.

Всероссийская акция «День короткометражного кино» в этом году пройдет в 85 регионах России и 20 странах мира. Всего планируется провести более 3 тысяч киносеансов.