Госдума учредит собственную награду

Государственная дума собирается учредить собственную медаль, ее будут присуждать россиянам за особый вклад в развитие российского законодательства и парламентаризма или иностранцам — за укрепление связей с Россией или межпарламентское сотрудничество.

Согласно проекту постановления, на одной стороне медали будет выбито рельефное изображение современного здания Госдумы, на другой — изображение Таврического дворца, в котором нижняя палата парламента заседала в 1906 году. Медаль диаметром 32 миллиметра будут сделана из медно-никелевого сплава.

Награду будут получать не более пяти человек в год, при этом ее не смогут получить депутаты и сенаторы. Вручать медали предполагается раз в год, в канун Дня российского парламентаризма 27 апреля.