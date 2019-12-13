Минтимер Шаймиев поздравил КАМАЗ с 50-летним юбилеем

Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, прибывший на празднование 50-летия КАМАЗа, в своем поздравлении подчеркнул, что 50 лет тому назад был вырыт первый ковш земли, что дало начало строительству крупнейшего завода на Каме.



«Людям, которые участвовали в закладке первого камня, им сейчас не менее 70 лет, а многим 80 и 85 лет. Они начали! Взяли в свои руки, объединив многие национальности СССР, и это было испытанием традиций нашего народа. Бик зур рахмат! Сегодня тоже нужна такая дружба, нужно духовное единство», — заявил экс-президент Татарстана.

Также он вспомнил о том, что пришлось пережить КАМАЗу в 1990-е, когда случился пожар на заводе двигателей автогиганта и фактически «сгорело сердце завода».