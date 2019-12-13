Новости общества

18:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Президент России поручил перейти к электронным документам в медицине

17:25, 13.12.2019
Президент России поручил перейти к электронным документам в медицине
Фото: realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить к 15 апреля 2020 года поэтапный переход от бумажных к электронным документам в медицине.

Поручение должно быть выполнено при условии готовности медицинских организаций и надлежащей защищенности информационных систем в сфере здравоохранения, говорится на сайте Кремля.

Также российский лидер поручил обеспечить совершенствование порядка организации документооборота в сфере охраны здоровья, в том числе при ведении медицинской документации в форме электронных документов, предусмотрев при этом снижение нагрузки на медицинские организации, связанной с заполнением медицинской документации и отчетности.

ОбществоВластьМедицина
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров