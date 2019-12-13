Президент России поручил перейти к электронным документам в медицине

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить к 15 апреля 2020 года поэтапный переход от бумажных к электронным документам в медицине.



Поручение должно быть выполнено при условии готовности медицинских организаций и надлежащей защищенности информационных систем в сфере здравоохранения, говорится на сайте Кремля.

Также российский лидер поручил обеспечить совершенствование порядка организации документооборота в сфере охраны здоровья, в том числе при ведении медицинской документации в форме электронных документов, предусмотрев при этом снижение нагрузки на медицинские организации, связанной с заполнением медицинской документации и отчетности.