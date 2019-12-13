Владимир Путин прибыл в Набережные Челны

Президент России Владимир Путин прибыл в Набережные Челны.

Напомним, глава государства выступит на торжественном митинге, посвященном 50-летию автозавода, ознакомится с новыми производственными линиями и пообщается с работниками предприятия.

Как уточняет ТАСС, президенту покажут новую площадку по производству каркасов кабин КАМАЗа, обновленные линии по производству двигателей, а также отдельные разработки научно-технического центра КАМАЗа.

Помимо этого, Путин проведет встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, а также с главой корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, владеющей 47,2% акций автозавода, и гендиректором КАМАЗа Сергеем Когогиным.

