Игроки «Рубина» сыграли в футбол с воспитанниками Лаишевского детского дома

Игроки «Рубина» Константин Плиев и Виталий Денисов посетили детский дом в Лаишево, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Футболисты пообщались с ребятами, ответили на многочисленные вопросы и провели разнообразные игры, после чего вручили им памятные подарки. В конце Плиев и Денисов провели товарищеский матч со всеми желающими ребятами.

В августе воспитанники Лаишевского детского дома посетили одну из тренировок казанского «Рубина» и пригласили футболистов к себе в гости.

Ожидается, что до конца года представители клуба проведут еще один благотворительный визит в один из детских домов республики.