В Татарстане разыскивают пострадавших от рук лжеюристов — они консультировали в офисе в центре Казани

В Татарстане полицейские разыскивают лжеюристов, от чьих рук пострадали казанцы.

Так, осенью этого года за помощью к правоохранителям обратились четыре местных жителя. Все они были клиентами юридической фирмы, принимающей клиентов в офисе в центре Казани. Обратившимся к ним людям правоведы обещали помочь в получении средств, вложенных в кредитно-потребительские кооперативы, в ускорении процесса получения гражданства, в возврате прав на управление транспортным средством.

Получив предоплату, работники фирмы скрылись, не выполнив своих обязательств. МВД по РТ возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

В ходе розыска полицейские задержали двух подозреваемых — жителей Казани 29 и 33 лет. Однако следователи предполагают, что от рук обвиняемых и их сообщников могло пострадать больше людей.

Всем, кто пострадал от действий вышеуказанных лиц или имеет сведения об их противоправной деятельности, необходимо обратиться в МВД по Республике Татарстан по тел.: (843) 2912-649, 2912-645, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.