Компенсации обманутым дольщикам в России не будут облагаться налогом

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс, освобождающие от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) компенсации обманутым дольщикам. Ранее налоги не уплачивались, только если их выплачивал компенсационный фонд по защите прав дольщиков.

После вступления поправок в силу от налога будут освобождены любые компенсационные выплаты, осуществляемые «Дом.РФ» обманутым дольщикам. Причем льгота будет распространяться на возмещения, полученные и в 2019 году, передает «Российская газета».

Ранее «Реальное время» сообщало о налоговой схеме для самозанятых, которая может лечь в основу семейного патента.