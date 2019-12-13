ЦБ отозвал лицензию у двух российских банков
Центробанк РФ отозвал лицензии сразу у двух российских банков. Приказ опубликован на официальном сайте Банка России.
Лицензии отозваны у «Кранбанка» и «Невского банка». Причиной послужили случаи неисполнения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Кроме этого, «Кранбанк» заподозрили в выводе активов.
Ранее Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Кредпромбанка».Общество Татарстан
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