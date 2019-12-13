Башкортостан признан лучшим регионом России по развитию спорта

Башкирия признана лучшим спортивным регионом России. Республика награждена Национальной спортивной премией в Москве. Награду получил глава республики Радий Хабиров.

В тройку финалистов также вошли Краснодарский и Красноярский края. Победителя определили по итогам народного голосования и по результатам работы экспертного совета премии, сообщает сайт главы республики.

Жюри отметило Уфу как первый и единственный город, который дважды провел Международные детские игры. В качестве награды республика получит денежное поощрение в размере 1 млн рублей от Министерства спорта России.