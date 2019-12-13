Новости общества

10:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Башкортостан признан лучшим регионом России по развитию спорта

09:29, 13.12.2019
Башкортостан признан лучшим регионом России по развитию спорта
Фото: glavarb.ru

Башкирия признана лучшим спортивным регионом России. Республика награждена Национальной спортивной премией в Москве. Награду получил глава республики Радий Хабиров.

В тройку финалистов также вошли Краснодарский и Красноярский края. Победителя определили по итогам народного голосования и по результатам работы экспертного совета премии, сообщает сайт главы республики.

Жюри отметило Уфу как первый и единственный город, который дважды провел Международные детские игры. В качестве награды республика получит денежное поощрение в размере 1 млн рублей от Министерства спорта России.

Справка

Национальная спортивная премия учреждена правительством Российской Федерации в 2010 году. Она вручается за высокие результаты в спорте высших достижений и адаптивном спорте, большой вклад в развитие физической культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни.

Премия включает в себя 11 номинаций. По итогам работы экспертного совета и народного голосования на церемонии награждения озвучиваются 54 номинанта. 18 из них становятся победителями.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров