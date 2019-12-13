Башкортостан признан лучшим регионом России по развитию спорта
Башкирия признана лучшим спортивным регионом России. Республика награждена Национальной спортивной премией в Москве. Награду получил глава республики Радий Хабиров.
В тройку финалистов также вошли Краснодарский и Красноярский края. Победителя определили по итогам народного голосования и по результатам работы экспертного совета премии, сообщает сайт главы республики.
Жюри отметило Уфу как первый и единственный город, который дважды провел Международные детские игры. В качестве награды республика получит денежное поощрение в размере 1 млн рублей от Министерства спорта России.
Справка
Национальная спортивная премия учреждена правительством Российской Федерации в 2010 году. Она вручается за высокие результаты в спорте высших достижений и адаптивном спорте, большой вклад в развитие физической культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни.
Премия включает в себя 11 номинаций. По итогам работы экспертного совета и народного голосования на церемонии награждения озвучиваются 54 номинанта. 18 из них становятся победителями.
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