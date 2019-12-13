Дарья Усачева: «Меня всегда восхищала Загитова трудолюбием и упорством»

Бронзовый призер юниорского финала Гран-при Дарья Усачева рассказала о своем восхищении олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.

— Меня всегда восхищала Алина Загитова. Ее трудолюбие, упорство. Также упорство Саши Трусовой, как она разучивает все новые и новые прыжки, не останавливается. Вообще, все девочки очень трудолюбивые, не останавливаются на достигнутом. Это очень мотивирует.

— Женя Медведева говорила, что не видела никогда такого трудоголика, как Алина. Сложилось какое-то впечатление?

— Да, конечно. Ощущение, что она никогда не останавливается. У нас, если ты не откатал чисто, то надо перекатать. И, как бы ни было тяжело, Алина всегда уходила с тренировки, когда все сделала идеально. Не было такого, чтобы она что-то не доделывала. Ее уверенность поражает.

— За мотивационными беседами не приходите к Алине?

— Нет, но бывало, что она нам давала технические советы, — сказала Усачева.

Отметим, что Усачева занимается под руководством Этери Тутберидзе, тренерского штаба Алины Загитовой.