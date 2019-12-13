Татарские Telegram-каналы обсуждают будущее мэра Челнов после визита Путина

Telegram-каналы обсуждают визит в Набережные Челны президента России Владимира Путина, а также то, как повлияет приезд главы государства на жизнь города. По данным мессенджеров, больше всего на визит президента возлагают надежды двое — мэр города Наиль Магдеев и гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин.

«И чиновник, и топ-менеджер ждут приезда главы государства каждый со своими интересами. Магдеев и Когогин продолжительное время находятся в контрах. Топ-менеджер предприятия намерен выпроводить своего политического оппонента, мэр же планирует вырулить таким образом, чтобы выйти из этой схватки без потерь и покинуть город, уйдя на повышение. Пока же в этом конфликте преимущество на стороне топ-менеджера предприятия», — передает Telegram-канал «Татарская Якудза».

Конфликт между бизнесменом и чиновником связывают с долгом администрации города перед КАМАЗом. Город приобрел маршрутные автобусы по договору лизинга, однако до сих пор за них не рассчитался. Долг составляет почти миллиард рублей.

Еще один татарстанский Telegram-канал «Шалтай-Бабай» рассказывает об особо доверительных отношениях Путина и Когогина и предполагает, что город может получить решение проблемы с выплатами за автобусы в качестве новогоднего подарка.

«Не исключено то, что Когогин может поднять перед Путиным эту проблему, чтобы снять конфликт, мешающий рабочему процессу, отнимающий немало сил и ресурсов. Когогин может пойти на такой шаг. В этом одна из интриг встречи 13 декабря», — пишет «Шалтай-Бабай».

Ранее сообщалось, что Путин в Челнах посетит митинг, осмотрит завод и встретится с Рустамом Миннихановым.