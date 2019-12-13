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В Челнах Путин выступит на митинге КАМАЗа, осмотрит завод и встретится с Миннихановым

08:37, 13.12.2019
В Челнах Путин выступит на митинге КАМАЗа, осмотрит завод и встретится с Миннихановым

Сегодня ожидается кратковременный визит Владимира Путина в Набережные Челны. Президент России примет участие в торжественном митинге по случаю 50-летия КАМАЗа.

Путину покажут работу на заводе двигателей и производство каркасов кабин. Рабочий визит Путина также включает встречу с Рустамом Миннихановым, передает «Татар-Информ».

Отметим, что Путин посещает Татарстан уже четвертый раз за год.

Общество Татарстан
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