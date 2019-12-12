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Органы опеки подали иск против родителей девочки, прожившей в больнице 5 лет

22:56, 12.12.2019
Органы опеки подали иск против родителей девочки, прожившей в больнице 5 лет
Фото: realnoevremya.ru

Органы опеки и попечительства в Москве подали в Пресненский районный суд исковое заявление против родителей девочки, которая на протяжении пяти лет живет в московском перинатальном центре.

Иск уже зарегистрирован и рассматривается у судьи в категории «Об ограничении родительских прав», пишет RT.

О ситуации с девочкой стало известно в январе 2019 года. Ребенок к тому моменту уже несколько лет находился в медицинском перинатальном центре «Мать и дитя». Специалисты указывали, что девочка могла быть выписана домой, однако родители отказывались забирать ее из-за боязни за здоровье.

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