Органы опеки подали иск против родителей девочки, прожившей в больнице 5 лет

Органы опеки и попечительства в Москве подали в Пресненский районный суд исковое заявление против родителей девочки, которая на протяжении пяти лет живет в московском перинатальном центре.

Иск уже зарегистрирован и рассматривается у судьи в категории «Об ограничении родительских прав», пишет RT.

О ситуации с девочкой стало известно в январе 2019 года. Ребенок к тому моменту уже несколько лет находился в медицинском перинатальном центре «Мать и дитя». Специалисты указывали, что девочка могла быть выписана домой, однако родители отказывались забирать ее из-за боязни за здоровье.