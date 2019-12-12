Минниханов наградил гендиректора «Эрмитажа» орденом «Дуслык»
Президента Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении орденом «Дуслык» генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского.
Награда присуждена «за плодотворное сотрудничество с Республикой Татарстан и значительный вклад в сохранение историко-культурного наследия», следует из документа.
Ранее Пиотровский дал «Реальному времени» эксклюзивное интервью.ОбществоВласть Татарстан
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