В Москве на улице Мусы Джалиля в помещении бывшего продуктового магазина открылась мечеть

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В Москве на улице Мусы Джалиля на месте продуктового магазина открылась мечеть.

Как сообщает Mash, со стороны понять, что в помещении находится мечеть, сложно. Отсутствуют какие-либо таблички или указатели, есть только график молитв, распечатанный на листке А4.

Однако, подойдя ближе, можно увидеть просторный зал, устланный коврами. Издание выяснило, что до того, как на этом месте был продуктовый магазин, ранее располагалась мечеть. Однако местные жители подписали петицию, и на время молельный дом исчез.

После того, как из помещения съехал продуктовый, в нем вновь появилась мечеть. Местные жители рассказали Mash, что люди, приезжающие помолиться на машинах, занимают все парковочные места во дворе и иногда затрудняют работу экстренных служб.

Имам мечети Анар Хазрат Рамазанов в разговоре с изданием отметил, что в здании не раз разбивали окна. Что касается парковки, то молящиеся приезжают в основном в пятницу — с 12.30 до 14.00, а в остальные будние дни в мечеть приезжают максимум 15 человек. По словам Рамазанова, люди, которые приезжают сюда, специально паркуют авто, чтобы не препятствовать проезду скорой или других специальных служб.