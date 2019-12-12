Димитрис Прифтис: «УНИКС сыграл вторую половину так, будто игроки не появлялись на паркете»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал поражение казанцев от испанского «Ховентуда» (73:90) в матче Кубка Европы.

«Прежде всего, поздравляю «Ховентуд» с победой. Они играли очень жестко большую часть второго тайма, провели домашний матч. Когда я говорю «домашняя игра», я говорю про атмосферу арены, благодаря поддержке зрителей им стало легче, а мы потеряли свою уверенность.

На самом деле, во второй половине нас вообще не было, как будто мы и не появлялись на паркете. Мы попали всего 2 из 17 трехочковых, сделали слишком много потерь, и то, как мы играли во втором тайме, не должно повторяться», — сказал Прифтис.