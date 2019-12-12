В Казани определились со сроками проведения фестиваля мусульманского кино в 2020 году

Определены сроки проведения XVI Казанского международного фестиваля мусульманского кино — он пройдет в Казани с 4 по 9 сентября 2020 года. А уже с 15 декабря этого года начинается прием заявок.



Об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью «Татаркино» Зуфар Давлетшин на пресс-конференции, посвященной 95-летию организации кинопроизводства и кинопроката в ТАССР и итогам работы ГБУК «Татаркино» за 2019 год, которая состоялась в кинотеатре «Мир».



В честь юбилея в фойе кинотеатра уже сегодня открыта уникальная выставочная экспозиция, на которой можно увидеть старинные тумбы для афиш с историческими фотографиями и выставку ретрокинотехники «Дыхание времени», подготовленную татарстанским отделением Союза кинематографистов России.



Торжественное мероприятие в честь юбилея «Татаркино» пройдет 17 декабря в кинотеатре «Мир». На праздник приглашены ветераны киноотрасли республики, сотрудники киноучреждений Татарстана, творческие коллективы, друзья и партнеры «Татаркино» из Москвы и других регионов России. А 22 декабря в кинотеатре «Мир» будет представлена ретроспектива татарстанских фильмов.



Как напомнила на пресс-конференции автор книги «Казань. Кинематограф из века в век», заслуженный деятель искусств РТ, кандидат исторических наук, профессор Казанского государственного института культуры Елена Алексеева, первая в Поволжье киноорганизация «Таткино» была создана 13 февраля 1924 года. Уже тогда, по ее словам, перед кинорежиссерами стояли такие задачи, как кинопроизводство и создание кинопроката.



«Таткино» заложило основу, тот фундамент, благодаря которому развивался кинематограф в Татарстане. Представители «Таткино» еще в 20-е годы прекрасно понимали, что нужно воспитывать молодежь, учить их, чтобы кинопроизводство развивалось», — отметила Е.Алексеева.



В целом за текущий год государственным бюджетным учреждением культуры РТ «Татаркино» осуществлен прокат 344 фильмов, в том числе 83 новых. Из них 161 картина — отечественного производства. Всего за прошедший год «Татаркино» было организовано 15 тысяч показов в Казани и районах республики. Их посетили 284 тысячи зрителей.



По государственному заказу в Татарстане было произведено восемь фильмов: «Волчий яр» (реж. Амир Галиаскаров); «La Primavera» (реж. Светлана Серова); «Татары в мировой истории. Садри Максуди» (реж. Рустам Рашитов); «Сложный узор» (реж. Ильшат Рахимбай); «Шихаб Хазрат» (реж.Салават Юзеев); «Кряшен анасы» (реж. Салават Юзеев); «Без гнева и пристрастия» (реж. Дарья Морозова); «Путешествие гуннов во времени» (реж. Айдар Шаймарданов).



Кроме того, в 2019 году в республике шла работа над первым совместным проектом Татарстана и Узбекистана — полнометражной картиной «Сумбуль». Съемки проходили в Мамадышском районе Татарстана и в историческом центре Узбекистана — Бухаре.



Фильм снят по одноименному произведению татарской писательницы Зифы Кадыровой. Режиссерами картины выступили Рашид Маликов (Узбекистан) и Рамиль Фазлиев (Татарстан). Как сообщил оператор картины Амир Галиаскаров, монтаж фильма завершен в конце октября, сейчас идет работа над звуком. Планируется, что фильм будет готов ближе к лету 2020 года.



Также в этом году снята и первая современная татарская музыкальная кинокомедия «Апипа», причем без государственного финансирования. Создатели фильма решили, что свои гонорары они получат с вырученных от проката денег.



Режиссер фильма «Апипа» Ильшат Рахимбай отметил на пресс-конференции, что картина нашла своего зрителя и была тепло встречена на презентации в кинотеатре «Мир». 19 декабря эта картина будет представлена на международном кинофестивале в Стамбуле.



«Мы очень надеемся, что фильм будет успешным в прокате. Для этого необходима грамотная маркетинговая стратегия. Этот фильм может стать переходным моментом в истории татарстанского кино», — заявил И. Рахимбай.



Он также сообщил, что, помимо масштабных планов по рекламе и прокату фильма «Апипа», есть и совместные с «Татаркино» планы по созданию онлайн-кинотеатра, чтобы люди могли в любой точке мира на удобной площадке посмотреть татарстанские фильмы.



О совместной работе с «Татаркино» также рассказал генеральный директор «МТД Медиа» Евгений Нежинский. Помимо более широкого проката татарстанских фильмов, будет и большая образовательная работа. В частности, на базе «Татаркино» планируется создание курсов для киномехаников и сервисных работников. «Мы готовы делиться своими компетенциями, тут вопрос просто времени», — подчеркнул Е.Нежинский.



В качестве пожелания на будущее молодые татарстанские режиссеры заявили о желании увидеть более смелое кино в Татарстане. «Хотелось бы, чтобы экспериментировали с жанрами, чтобы был разный зритель. Очень хочется верить, что к 100-летнему юбилею будет больше татарстанских кинокомедий, а также фильмов ужасов и короткометражек, конечно, детских фильмов, возможно даже фантастических», — поделился Амир Галиаскаров.