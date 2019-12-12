Совет Федерации поддержал законопроект о наказании за оскорбление граждан

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Совет Федерации поддержал законопроект о введении уголовной ответственности для чиновников за оскорбление россиян. По мнению авторов инициативы, принятие закона сбалансирует негатив от закона о неуважении представителей власти.

Член СПЧ Кирилл Кабанов считает, что за оскорбление несправедливо наказывать одних и игнорировать других, передают «Известия».

«Это написано в Конституции. Соответственно, если мы требуем от граждан трепетно и нежно относится к чиновникам, судьям и правоохранителям, то должна быть и зеркальная мера», — убежден Кабанов.

Ранее на заседании Совета по развитию гражданского общества законопроект поддержал Владимир Путин.

«Если человек пришел на работу в органы власти да еще хамит и людей оскорбляет, то ему там не место. Я с этим полностью согласен. А как это отрегулировать в нормативной базе, давайте подумаем», — цитирует российского лидера ТАСС.