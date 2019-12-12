В России повысили МРОТ на 850 рублей

Госдума приняла закон о повышении уровня минимального размера оплаты труда. С 1 января 2020 года МРОТ составит 12 130 рублей в месяц, что на 850 рублей больше прежнего.

Установленная сумма составляет 100% величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года. Рост МРОТ составил 7,5%. Кроме этого, законом предусматривается, что ежегодно устанавливаемый с 1 января МРОТ может быть не только равен величине прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года, но может и превышать эту величину, что также уже предусмотрено Трудовым кодексом РФ, сообщает сайт Государственной думы РФ.

Ранее сообщалось, что повышение МРОТ в 2020 году потребует 20,9 млрд рублей.