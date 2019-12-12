Новости общества

14:57 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России повысили МРОТ на 850 рублей

13:50, 12.12.2019
В России повысили МРОТ на 850 рублей
Фото: duma.gov.ru

Госдума приняла закон о повышении уровня минимального размера оплаты труда. С 1 января 2020 года МРОТ составит 12 130 рублей в месяц, что на 850 рублей больше прежнего.

Установленная сумма составляет 100% величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года. Рост МРОТ составил 7,5%. Кроме этого, законом предусматривается, что ежегодно устанавливаемый с 1 января МРОТ может быть не только равен величине прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года, но может и превышать эту величину, что также уже предусмотрено Трудовым кодексом РФ, сообщает сайт Государственной думы РФ.

Ранее сообщалось, что повышение МРОТ в 2020 году потребует 20,9 млрд рублей.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров