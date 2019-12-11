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Лейла Фазлеева возглавила Татарстанское отделение Российского военно-исторического общества

21:35, 11.12.2019
Лейла Фазлеева возглавила Татарстанское отделение Российского военно-исторического общества
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева возглавила региональное отделение Российского военно-исторического общества.

Ранее пост занимал другой вице-премьер РТ Василь Шайхразиев.

Кроме того, в ходе собрания родственникам погибшего на Великой Отечественной войне уроженца Лаишевского района Татарской АССР Александра Игнатьева вручили его смертный медальон. Он найден поисковиками во время вахты памяти Российского военно-исторического общества «Ржев. Калининский фронт» в 2019 году, говорится в сообщении организации.

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