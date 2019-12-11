Во Франции решили повысить пенсионный возраст до 64 лет

Во Франции пенсионный возраст повысят до 64 лет в 2027 году. План пенсионной реформы представил премьер-министр страны Эдуар Филипп.

Согласно данным Bloomberg, до 2027 года формально возраст выхода на пенсию будет оставаться неизменным — 62 года. Реформа коснется тех, кто начнет работать в 2022 году, и не коснется граждан, родившихся раньше 1975 года.

Также подчеркивается, что система исчисления пенсии будет приведена к единому стандарту, сейчас во Франции существует 42 пенсионных программы.

Премьер-министр пообещал, что реформа позволит людям, работающим всю жизнь, с 2022 года получать пенсию как минимум в размере 1 тыс евро.

Ранее в Пенсионном фонде России назвали основание для приостановки выплаты пенсии.

