В ПФР назвали основание для приостановки выплаты пенсии

В Пенсионном фонде России рассказали, что пенсионные выплаты могут быть приостановлены, если пенсионер не будет являться каждый год в отделение Пенсионного фонда для подтверждения своей регистрации по месту получения средств. Речь идет о тех пожилых людях, которые не получают выплаты лично, а предоставляют это право по доверенности третьим лицам.

«Пенсионер должен хотя бы раз в год лично получить деньги либо обратиться в территориальный орган ПФР. Подобная норма направлена на предотвращение случаев незаконного получения средств», — сообщили «Российской газете» в ПФР.

Там отметили, что бывают случаи, когда после смерти пожилого гражданина его пенсию продолжают незаконно получать его родственники. Если пенсионер ежегодно не подтверждает факт регистрации по месту получения пенсии», то «начинает действовать технологическая приостановка выплат».

Ранее в России предложили запретить удерживать пенсию в счет долгов.