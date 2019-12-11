Путин обвинил Европарламент в искажении правды о Великой Отечественной войне

Президент России Владимир Путин заявил, что попытки искажения истории Второй мировой войны продолжаются.

По его словам, недавняя резолюция Европейского парламента «поставила фактически на одну доску и нацистских агрессоров, и Советский Союз».

«Чуть ли не обвиняют СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны. Как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня 1941-го. А тех, кто пытается спорить с такой ни на чем реально не основанной беспардонной ложью, заранее обвиняют в информационной войне против демократической Европы, — цитирует «РИА Новости» Путина.

Ранее парламент Чечни подготовил законопроект о введении уголовной ответственности за намеренное искажение фактов о Великой Отечественной войне и оскорбление чувств ветеранов.