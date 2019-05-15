Госсовет Удмуртии внес в Госдуму законопроект о почетном звании «Город трудовой воинской славы»
Государственный совет Удмуртии внес в Государственную думу законопроект о разработке почетного звания «Город трудовой воинской славы».
Согласно документу, на который ссылается RT, инициаторы считают, что новое звание нужно в интересах сохранения социальной исторической памяти и увековечения трудового подвига крупнейших тыловых оружейных центров страны в период Великой Отечественной войны.
Почетное звание в случае принятия законопроекта будут получать отечественные оружейно-промышленные центры, внесшие наивысший вклад в дело победы в войне.
Напомним, об инициативе Госсовета Удмуртии стало известно в апреле этого года.ОбществоВласть Удмуртия
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