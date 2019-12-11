СМИ: Заворотнюк останется парализованной
Актрису Анастасию Заворотнюк парализовало после операции. Изменения в мозге из-за опухоли оказались необратимыми.
У актрисы была опухоль в левом полушарии головного мозга. Из-за роста атипичных клеток в мозгу развились патологии, которые привели к параличу правой стороны.
«Из-за опухоли в левом полушарии мозга у нее развились патологии. Сперва была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона. Эта часть, которая обездвижена, уже не восстановится», — сообщает Mash со ссылкой на собственный источник.
Заворотнюк все еще находится в центре реабилитации, передвигается на инвалидной коляске. За ней ухаживают муж и мать.
Ранее СМИ сообщали об улучшении состояния Заворотнюк. Актриса борется с раком головного мозга.Общество Татарстан
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