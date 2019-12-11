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ФРП одобрил заем челнинскому заводу для расширения производства электродвигателей

15:41, 11.12.2019
ФРП одобрил заем челнинскому заводу для расширения производства электродвигателей
Фото: mpt.tatarstan.ru

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил заем челнинскому «Заводу транспортного электрооборудования» по программе ФРП «Комплектующие изделия». Предприятие получит 464,1 млн рублей на расширение производства электродвигателей.

Так, завод с помощью полученных средств планирует модернизировать и увеличить производство электродвигателей ЭДУ-133ПЧ для тепловозов. Себестоимость этих двигателей будет на 25% ниже зарубежных и на 7% меньше отечественных аналогов.

Общий бюджет проекта составляет 590,3 млн рублей, из которых 464,1 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

Электродвигатель ЭДУ-133ПЧ предназначен для маневровых тепловозов, используемых на коротких дистанциях в пределах депо или на промышленных площадках.

Уточняется, что реализация проекта поможет снизить долю продукции импортного производства до 30% от годовой потребности РЖД. Сейчас эта доля составляет 70%, передает пресс-служба Минпромторга РТ.

Ранее Фонд развития промышленности одобрил заем на 300 млн рублей татарстанскому предприятию ОАО «РИАТ». На полученные средства будут куплены комплексы заготовительного, механообрабатывающего, сварочного, сборочного и окрасочного оборудования для производства автомобилей КАМАЗ с доработками для эксплуатации в различных дорожных и климатических условиях.

ПромышленностьМашиностроениеБизнесТранспорт Татарстан
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