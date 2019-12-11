ФРП одобрил заем челнинскому заводу для расширения производства электродвигателей

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил заем челнинскому «Заводу транспортного электрооборудования» по программе ФРП «Комплектующие изделия». Предприятие получит 464,1 млн рублей на расширение производства электродвигателей.

Так, завод с помощью полученных средств планирует модернизировать и увеличить производство электродвигателей ЭДУ-133ПЧ для тепловозов. Себестоимость этих двигателей будет на 25% ниже зарубежных и на 7% меньше отечественных аналогов.

Общий бюджет проекта составляет 590,3 млн рублей, из которых 464,1 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

Электродвигатель ЭДУ-133ПЧ предназначен для маневровых тепловозов, используемых на коротких дистанциях в пределах депо или на промышленных площадках.

Уточняется, что реализация проекта поможет снизить долю продукции импортного производства до 30% от годовой потребности РЖД. Сейчас эта доля составляет 70%, передает пресс-служба Минпромторга РТ.

Ранее Фонд развития промышленности одобрил заем на 300 млн рублей татарстанскому предприятию ОАО «РИАТ». На полученные средства будут куплены комплексы заготовительного, механообрабатывающего, сварочного, сборочного и окрасочного оборудования для производства автомобилей КАМАЗ с доработками для эксплуатации в различных дорожных и климатических условиях.

