Димитрис Прифтис: «Ховентуд» заметно прибавил после нашего первого матча»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис рассказал о своих ожиданиях от матча в рамках Еврокубка против испанского «Ховентуда».

«Сегодня «Ховентуд» гораздо лучше, чем когда мы встречались в первом раунде.

Они одержали семь побед подряд в чемпионате Испании и проиграли «Басконии» только одно очко, практически выиграв эту игру. Поэтому мы должны показать максимальный уровень игры, чтобы выиграть этот матч», — заявил Прифтис.

Матч состоится сегодня, 11 декабря, начало встречи — в 22.45 по мск.