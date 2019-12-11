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Димитрис Прифтис: «Ховентуд» заметно прибавил после нашего первого матча»

15:25, 11.12.2019
Димитрис Прифтис: «Ховентуд» заметно прибавил после нашего первого матча»
Фото: unics.ru

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис рассказал о своих ожиданиях от матча в рамках Еврокубка против испанского «Ховентуда».

«Сегодня «Ховентуд» гораздо лучше, чем когда мы встречались в первом раунде.

Они одержали семь побед подряд в чемпионате Испании и проиграли «Басконии» только одно очко, практически выиграв эту игру. Поэтому мы должны показать максимальный уровень игры, чтобы выиграть этот матч», — заявил Прифтис.

Матч состоится сегодня, 11 декабря, начало встречи — в 22.45 по мск.

СпортБаскетбол Татарстан
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