Казань вошла в список удобных для жизни городов

Урбанисты провели исследование, где в России можно проживать комфортно и доступно по стоимости жилья. Казань вошла в список удобных для жизни городов.

Согласно рейтингу, удобными для жизни можно считать 23 города из 100, среди которых семь миллионников — Петербург, Уфа, Екатеринбург, Ростов, Самара, Воронеж, Казань. Однако комфортными и одновременно доступными по стоимости проживания названы лишь Краснодар, Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга, передает РБК данные института «Урбаника».



Примечательно, что столица России, Москва, заняла лишь 52-е место из-за высокой стоимости жизни по сравнению со средней зарплатой.

Ранее Казань получила премию Финансового университета при правительстве РФ как лучший город России по качеству жизни населения.