В Татарстане коров снабдили «фитнес-браслетами»

В Мамадышском районе Татарстана фермерских коров снабдили фитнес-браслетами, определяющими время отела каждой коровы с точностью до часа и отправляющими сообщение на телефон ветеринару. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ в «Инстаграм».

Датчик крепится на ногу каждой корове на предприятии. Браслет анализирует поведение коровы, и по сопоставлению целого ряда показателей определяет точное время отела. За час до времени отела сообщение об этом направляется ветеринару через специальное приложение на телефон. Ветеринар имеет возможность прибыть на место, проконтролировать процесс и помочь животному. С помощью браслета также оценивается продуктивность и состояние здоровья каждой коровы, рассчитывается рацион животных, включающий в себя порядка 15 — 17 компонентов.

Всего в хозяйстве содержится 4 900 коров, в день надой составляет порядка 84 тонн молока.

Ранее заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ по экономике и аграрным преобразованиям Ришат Хабипов на брифинге заявил, что индекс производства фермеров в Татарстане вырастет до 118%.