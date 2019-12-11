Ак Барс Банк подтвердил лидерские позиции мобильного банка по версии Markswebb

Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report объявило результаты исследования эффективности мобильных приложений для физических лиц Mobile Banking Rank 2019. Мобильное приложение Ак Барс Онлайн 3.0 (16+) заняло второе место в номинации Daily Banking для Android и iOS. В номинации Digital Office Ак Барс Банк занял 6-е место. По общим результатам исследования Markswebb приложение Ак Барс Онлайн вновь вошло в топ-3 мобильных банков.



В исследовании оценивались более 40 мобильных приложений российских банков и финансовых компаний. В номинации Daily Banking эксперты изучили удобство и полноту функций по решению ежедневных задач. Номинация Digital Office показывает, насколько успешно банкам удается развивать и расширять цифровые каналы обслуживания клиентов.

«Российский рынок мобильных банков — один из самых развитых и конкурентных в мире. Клиенты могут буквально интуитивно решать свои ежедневные задачи с помощью мобильных банков, а количество цифровых услуг позволяет им вовсе не посещать банковские отделения. Я рад, что нам удается повышать свои позиции в этой гонке технологических решений и удовлетворять ежедневные запросы клиентов», — прокомментировал директор по развитию клиентского сервиса Ак Барс Банка Марат Муллагалиев.

За этот год Ак Барс Банк значительно увеличил количество цифровых продуктов. В мобильном приложении появился сервис для самозанятых, клиенты могут оформить предодобренные кредиты, обменять валюту по курсу, близкому к биржевому, отправить трансграничный перевод, заказать карту с доставкой на дом и оплатить более 16 тысяч услуг. Ак Барс Банк в числе первых запустил переводы по Системе быстрых платежей. Оплата по QR-коду в рамках СБП стала лучшей практикой по версии Markswebb.

Каждый день клиенты совершают в Ак Барс Онлайн 1,5 млн операций. Общее количество пользователей мобильного приложения выросло за этот год на 60%.

В 2019 году результаты Ак Барс Банка уже были отмечены многими компаниями. Мобильное приложение Ак Барс Онлайн заняло первое место в рейтинге цифровизации мобильных продуктов от ИТ-компании «КРОК». А фонд «Сколково» включил Ак Барс Банк в топ-5 банков по уровню цифровизации в России.

ПАО «АК БАРС» БАНК

Партнерский материал