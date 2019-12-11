В 2019 году малый и средний инновационный бизнес из Татарстана получили гранты на 363,5 млн рублей

Фонд содействия инновациям подвел очередные итоги конкурсной программы «Коммерциализация». От Республики Татарстан одобрены 14 проектов сферы инновационного предпринимательства. Эти компании получат 245 млн для внедрения на рынок их инновационной продукции.

Максимальный грант по программе составляет 20 млн рублей. Больше всего денег будет выделено компаниям, чьи проекты связаны с автомобильной промышленностью, производством композитных материалов, теплогенераторных установок, сильфонных компенсаторов для тепловых сетей, выпуском продукции из переработанного полиэтилена, а также гранулированных альтернативных высокобелковых концентратов для растениеводства.

Всего в 2019 году Фонд содействия инновациям в рамках конкурсной программы «Коммерциализация» одобрил 22 татарстанских проекта сферы инновационного предпринимательства на общую сумму 363,5 млн рублей. В прошлом году фонд поддержал всего пять татарстанских проектов на сумму 52 млн рублей.

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