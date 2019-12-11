Глава департамента информтехнологий Самарской области подал в отставку
Завтра покинет свой пост глава департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин. Соответствующий указ подписал губернатор региона Дмитрий Азаров.
Руководитель области постановил отправить Казарина в отставку с 12 декабря, следует из документа, опубликованного на сайте правительства области.
Исполняющим обязанности главы департамента назначен Сергей Живов. До этого он занимал пост заместителя.
Казарин руководил департаментом связи с 2011 года, что позволяло ему занимать пост вице-премьера области.ОбществоВласть
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