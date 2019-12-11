Новости общества

12:59 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Глава департамента информтехнологий Самарской области подал в отставку

11:54, 11.12.2019
Глава департамента информтехнологий Самарской области подал в отставку
Фото: скриншот

Завтра покинет свой пост глава департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин. Соответствующий указ подписал губернатор региона Дмитрий Азаров.

Руководитель области постановил отправить Казарина в отставку с 12 декабря, следует из документа, опубликованного на сайте правительства области.

Исполняющим обязанности главы департамента назначен Сергей Живов. До этого он занимал пост заместителя.

Казарин руководил департаментом связи с 2011 года, что позволяло ему занимать пост вице-премьера области.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров