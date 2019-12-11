В России покажут сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским

Российский телеканал ТНТ с 11 декабря начнет показывать украинский сериал «Слуга народа», главную роль в котором исполнил действующий президент Украины Владимир Зеленский.

Сериал «Слуга народа» состоит из трех сезонов, в которых 51 серия. В нем рассказывается история про обычного учителя истории Василия Голобородько, которого сыграл Зеленский. В сериале герой постепенно становится президентом.

«С Зеленским, который сделал комедийный сериал своей политической биографией в соседней стране — Украине, так и произошло. Никого не удивляет, когда сама жизнь подкидывает идеи для сценариев, но в случае со «Слугой народа» все ровно наоборот — сценарий стал жизнью», — цитируют «Ведомости» представителя ТНТ.